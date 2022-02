Première Épreuve du Concours International de Piano d’Orléans Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Première Épreuve du Concours International de Piano d’Orléans Salle de l’institut, 4 avril 2022 09:15, Orléans. 4 et 5 avril Sur place Plein tarif : 10€/jour Tarif réduit : 5€/jour http://www.oci-piano.com, 0238628922, info@oci-piano.fr Assistez à la 1ère épreuve du Concours International de Piano d’Orléans Venez assister à la Première Épreuve du Concours International de Piano d’Orléans qui aura lieu du 4 au 5 avril 2022 à la Salle de l’Institut à Orléans, pour y voir s’affronter 26 candidats de 14 pays différents. Cette épreuve comporte une exigence spécifique : l’une des oeuvres proposée par le candidat doit faire partie de la liste rédigée par le grand violoncelliste Steven Isserlis qui rend hommage à Marcel Proust à l’occasion de la commémoration des 100 ans de sa mort. Les épreuves et annonces de résultats pourront commencer après l’horaire indiqué en fonction du déroulement du concours. Pour les horaires détaillés, merci de consulter notre site internet. L’accueil du public se fera selon les règles sanitaires en vigueur. Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans 45000 Orléans Loiret lundi 4 avril – 09h15 à 19h30

mardi 5 avril – 09h15 à 19h00 Agence Les Monstres; ©DR

Détails Heure : 09:15 - 19:00 Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle de l'institut Adresse 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Salle de l'institut Orléans Departement Loiret

Salle de l'institut Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Première Épreuve du Concours International de Piano d’Orléans Salle de l’institut 2022-04-04 was last modified: by Première Épreuve du Concours International de Piano d’Orléans Salle de l’institut Salle de l'institut 4 avril 2022 09:15 orléans Salle de l'institut Orléans

Orléans Loiret