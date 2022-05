Matinées du piano – Mikhaïl Bouzine Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Matinées du piano – Mikhaïl Bouzine Salle de l’institut, 9 octobre 2022 10:45, Orléans. Dimanche 9 octobre, 10h45 Sur place Tarif unique : 5€ https://www.helloasso.com/associations/orleans-concours-international Dimanche 9 octobre 2022 à 10h45 , retrouvez Mikhaïl Bouzine qui ouvre la saison des matinées du piano avec son récital “Papillons noirs” à la Salle de l’Institut ! Dimanche 9 octobre 2022 à 10h45 , retrouvez le Premier Prix du Concours international de piano 2020 Mikhaïl Bouzine qui ouvre la saison des Matinées du piano avec son récital “Papillons noirs” à la Salle de l’Institut ! Programme :

Rued Langgaard, Rothblühender Dorn

Wolfgang Rihm, Klavierstück 7

Louis Marchand, Suite in sol minore

Jules Massenet, Papillons noirs

Franz Schubert, Sonata D845 Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans 45000 Orléans Loiret dimanche 9 octobre – 10h45 à 11h45 © J.B Millot

Détails Heure : 10:45 - 11:45 Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle de l'institut Adresse 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Salle de l'institut Orléans Departement Loiret

Salle de l'institut Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Matinées du piano – Mikhaïl Bouzine Salle de l’institut 2022-10-09 was last modified: by Matinées du piano – Mikhaïl Bouzine Salle de l’institut Salle de l'institut 9 octobre 2022 10:45 orléans Salle de l'institut Orléans

Orléans Loiret