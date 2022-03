Matinée du piano – Marie-Ange Nguci Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Matinée du piano – Marie-Ange Nguci Salle de l'institut, 22 mai 2022 10:45, Orléans

Dimanche 22 mai, 10h45

Tarif unique : 5 euros/concert*

*Entrée gratuite pour les moins de 18 ans ainsi que pour les élèves des Ecoles de musique et des Conservatoires, sur présentation d’un justificatif en cours de validité. https://www.helloasso.com/associations/orleans-concours-international/evenements/matinee-du-piano-dimanche-30-01-2022-salle-de-l-institut-a-orleans-2, 0238628922 Venez assister à la dernière Matinée du piano de la saison 2021-2022 avec la talentueuse Marie-Ange Nguci ! Venez découvrir Marie-Ange Nguci, jeune prodige du piano, qui rendra un hommage à César Franck à l’occasion de l’anniversaire des 200 ans de sa disparition lors de sa Matinée du piano le dimanche 22 mai à 10h45 à la Salle de l’Institut ! Programme : “Hommage à César Franck” ▪️Jean-Sébastien Bach, Ferruccio Busoni : Chaconne

▪️Maurice Ravel : Une barque sur l’océan

▪️César Franck : Prélude, Aria et Final

▪️Thierry Escaich : Les Litanies de l’ombre

▪️Sergej Rachmaninov : Variations sur un thème de Chopin op.22

Salle de l'institut
4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans

dimanche 22 mai – 10h45 à 11h45

