Demi-finale récital du 15e Concours International de Piano d’Orléans Salle de l’institut, 7 avril 2022 09:00, Orléans. Jeudi 7 avril, 09h00 Sur place Plein tarif : 10€ Tarif réduit : 5€ 0238628922, http://www.oci-piano.com, info@oci-piano.fr Assistez à la Demi-finale Récital du 15e Concours International de Piano d’Orléans Venez assister à la Demi-finale Récital du 15e Concours International de Piano d’Orléans le 7 avril 2022 à la Salle de l’Institut à Orléans. Lors de cette épreuve, les 7 derniers candidats présenteront entre autres la commande d’une oeuvre faite à Philippe Manoury, grand compositeur français : Réseaux et Dérèglements. L’annonce des résultats se fera à partir de 19h45. Les épreuves et annonces de résultats pourront commencer après l’horaire indiqué en fonction du déroulement du concours. Pour les horaires détaillés, merci de consulter notre site internet. L’accueil du public se fera selon les règles sanitaires en vigueur. Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans 45000 Orléans Loiret jeudi 7 avril – 09h00 à 18h00 Agence Les Monstres

