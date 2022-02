Concert d’ouverture du 15e Concours International de Piano d’Orléans Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Concert d’ouverture du 15e Concours International de Piano d’Orléans Salle de l’institut, 3 avril 2022 18:00, Orléans. Dimanche 3 avril, 18h00 Sur place Tarifs : Plein tarif : 20€ – Tarif réduit : 10€ https://www.youtube.com/watch?v=ZXdpBNLI4go, http://www.oci-piano.com, 0238628922, info@oci-piano.fr Concert d’ouverture du 15e Concours International de Piano d’Orléans avec Steven Isserlis (violoncelle) et Connie Shih (piano) Venez assister au concert d’ouverture du 15e Concours International de Piano d’Orléans avec Steven Isserlis et Connie Shih le dimanche 3 avril 2022 à 18h à la Salle de l’Institut à Orléans. En 2022, le Concours d’Orléans rendra hommage au grand Marcel Proust dont la France et le monde entier commémorent les 100 ans de sa mort. À la recherche du temps perdu englobe un univers musical cher au Concours : le grand violoncelliste anglais Steven Isserlis, qui a dédié sa dernière sortie discographique au répertoire cher au grand écrivain français, vient nous présenter un récital – avec Connie Shih – un concert qui nous ouvre la porte du Salon musical de Marcel Proust. Programme : Reynaldo Hahn, Variations chantantes sur un air ancien

Camille Saint-Saëns, Cello Sonata n°1, III. Allegro moderato (version originale)

Thomas Adès, Lieux Retrouvés (violoncelle et piano)

Cécile Chaminade, Sommeil d’enfant

Gabriel Fauré, Berceuse, op. 16

César Franck, Sonate en la majeur pour violoncelle et piano En savoir plus : L’acceuil du public se fera selon les règles sanitaires en vigueur. Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans 45000 Orléans Loiret dimanche 3 avril – 18h00 à 19h00 © Satoshi Aoyagi

