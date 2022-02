Concert des Solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert des Solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans Salle de l’institut, 9 avril 2022 19:00, Orléans. Samedi 9 avril, 19h00 Sur place Tarif plein : 20€ Tarif réduit : 10€ 0238628922, http://www.oci-piano.com, info@oci-piano.fr, https://www.youtube.com/watch?v=tvfhZcr9b-o Venez assister au concert des Solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans L’Orchestre Symphonique d’Orléans souffle cette année ses 100 bougies! Le Concours est heureux de participer à cette année importante en programmant un concert autour du grand Francis Poulenc, qui verra les solistes de l’orchestre (vents) en solo, et accompagner Chae-Um Kim, troisième prix du Concours et lauréate d’un projet multimédia fait pendant le confinement en 2021.

Venez assister à ce concert le samedi 9 avril 2022 à 19h à la Salle de l’Institut à Orléans ! PROGRAMME : Jacques Ibert, Trois pièces brèves

Henri Tomasi, Variations sur un thème corse

Jacques Ibert, Escales : « Tunis Nefta »

Francis Poulenc, Les soirées de Nazelles

Francis Poulenc, Sextuor pour piano et vents, op. 100 Projet de Chae-Um Kim : L’accueil du public se fera selon les règles sanitaires en vigueur. Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans 45000 Orléans Loiret samedi 9 avril – 19h00 à 20h30 ©DR

