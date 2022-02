Concert de l’Ensemble intercontemporain Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Concert de l’Ensemble intercontemporain Salle de l’institut, 8 avril 2022 19:00, Orléans. Vendredi 8 avril, 19h00 Sur place Plein tarif : 20€ Tarif réduit : 10€ 0238628922, http://www.oci-piano.com, info@oci-piano.fr, https://www.youtube.com/watch?v=5GqF0lQ06fs L’Ensemble intercontemporain donne un concert autour de Claude Debussy Vendredi 8 avril 2022 à 19h, l’Ensemble intercontemporain vient pour la première fois donner un récital à la Salle de l’Institut ! L’ensemble, parmi les plus renommés au monde pour le répertoire contemporain, nous emmène dans une véritable promenade musicale autour de Claude Debussy : la musique de « Monsieur Croche » rencontrera celle de Messiaen, Takemitsu, Mantovani, Murail et Boulez, fondateur de l’ensemble, avec l’emblématique Dérive 1. «Promenade sonore autour de Claude Debussy»

Claude Debussy, Danseuses de Delphes – extrait des Préludes pour piano (Livre I, 1)

Olivier Messiaen, La Colombe (extrait de Préludes, pour piano)

Claude Debussy, Syrinx, pour flûte

Toru Takemitsu, Rain Tree Sketch II, pour piano

Olivier Messiaen, Quatuor pour la fin du Temps : IV. « Intermède », pour violon, clarinette et violoncelle

Olivier Messiaen, Quatuor pour la fin du Temps : VII. « Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps », pour violoncelle et piano

Claude Debussy, Cloches à travers les feuilles – extrait des Images pour piano (2e série)

Tristan Murail, Une lettre de Vincent, pour flûte et violoncelle

Claude Debussy, Et la lune descend sur le temple qui fut – extrait des Images pour piano (2e série)

Bruno MANTOVANI, Bug, pour clarinette

Claude DEBUSSY, Poissons d’or – extrait des Images pour piano (2e série)

Pierre BOULEZ, Dérive 1, pour six instruments

Découvrir l'Ensemble intercontemporain :

