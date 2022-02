15e Concours international de piano d’Orléans Salle de l’institut, 3 avril 2022 18:00, Orléans.

3 – 10 avril Sur place Première épreuve et demi-finale : (4, 5 et 7 avril) Plein tarif : 10€/jour Tarif réduit : 5€/jour//Concerts (EIC / Chae Um Kim + OSO / Isserlis) Plein tarif : 20€/concert Tarif réduit : 10€/concert // Finale avec l’ensemble intercontemporain : TP 25€ 02 38 62 89 22, info@oci-piano.fr, http://www.oci-piano.com

« Le Concours international de piano d’Orléans regarde toujours au loin, vers la musique de l’avenir, tout en se saisissant du répertoire des XXe et XXIe siècles.

Dans cet esprit, à l’occasion de sa 15e édition, il célèbre le son et la création française grâce à deux importants rendez-vous de 2022 : l’année Proust et les 70 ans de Philippe Manoury, grand compositeur, pionnier notamment dans le domaine de la musique électronique, et auquel le concours commande une nouvelle œuvre.

Nous retrouverons également une autre œuvre du compositeur lors de l’épreuve Finale avec sa « Passacaille pour Tokyo » interprétée par l’Ensemble intercontemporain et les trois finalistes. Une fenêtre s’ouvre aussi sur le début du XXe siècle avec un choix d’œuvres composées entre 1915 et 1930 et proposé aux finalistes : une occasion pour faire un véritable voyage dans le temps grâce à ce répertoire d’il y a exactement 100 ans.

En 2022, le Concours d’Orléans rendra hommage au grand Marcel Proust dont la France et le monde entier commémoreront les 100 ans de sa mort. À la recherche du temps perdu englobe un univers musical cher au Concours et une relation au son qui est extrêmement intéressante à explorer pour l’interprète.

Le grand violoncelliste anglais Steven Isserlis, très proche de ce répertoire et de la thématique proustienne, nous a fait l’honneur de rédiger une liste d’œuvres qui nous plonge dans un salon imaginaire de Marcel Proust qui croise les XXe et XXIe siècles, un peu comme le Concours d’Orléans !

Regarder vers l’avant, explorer autour de soi et surtout savoir ouvrir grand son esprit : c’est la devise du Concours qui vous attend avec de belles surprises et révélations ! »

Isabella Vasilotta, Directrice artistique

Venez assister à la 15e édition du Concours international de piano d’Orléans du 3 au 10 avril 2022 à la Salle de l’Institut et au Théâtre d’Orléans.

AGENDA DU CONCOURS

3 avril 2022 – 18h – Salle de l’Institut : Concert d’ouverture avec Steven Isserlis et Connie Shih « Dans le salon musical de Marcel Proust »

4-5 avril 2022 -Salle de l’Institut : Première épreuve

7 avril 2022 – Salle de l’Institut : Demi-finale récital

8 avril 2022 – 19h – Salle de l’Institut : Concert de l’Ensemble intercontemporain « Promenade sonore autour de Debussy »

9 avril 2022 – 19h – Salle de l’Institut : Concert des solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans avec Chae-Um Kim

10 avril 2022 – 15h – Théâtre d’Orléans : Finale avec l’Ensemble intercontemporain

L’acceuil du public se fera selon les règles sanitaires en vigueur.

Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans 45000 Orléans Loiret

dimanche 3 avril – 18h00 à 19h00

lundi 4 avril – 09h15 à 19h30

mardi 5 avril – 09h15 à 16h00

jeudi 7 avril – 09h00 à 18h00

vendredi 8 avril – 19h00 à 20h00

samedi 9 avril – 19h00 à 20h00

dimanche 10 avril – 15h00 à 17h00

