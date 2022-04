Orléans Renaissance fête sa 15e exposition autour de Pierrick Tual Château de Saint Jean le Blanc, 9 avril 2022, Saint-Jean-le-Blanc.

Orléans Renaissance fête sa 15e exposition autour de Pierrick Tual

du samedi 9 avril au dimanche 17 avril à Château de Saint Jean le Blanc

LA RENAISSANCE et les couleurs de la générosité… Quinzième édition ! Nous nous sommes fixés comme but de faire connaître des Artistes qui n’exposent pratiquement pas dans notre région alors que leur talent est reconnu au plan national, voire international pour la majorité et permettre ainsi aux Amateurs d’Art de notre région d’avoir une « offre » différente des expositions habituelles. Ainsi, nous sommes fiers d’apporter un soutien à la création artistique par cette contribution pérenne, pour laquelle nous sommes aidés par des fidèles partenaires que nous remercions chaleureusement comme il se doit. Dans l’époque difficile que nous traversons, nous sommes heureux de souligner combien la pratique du bénévolat est une nécessité, aujourd’hui comme hier, afin d’être solidaires auprès de tous ceux qui sont en difficultés pour leur offrir des jours meilleurs. Que cette nouvelle exposition apporte joie, rêve et sérénité. Gilles VETAUX, Président du Club Lions Orléans-Renaissance Commissaire du Salon.

Entrée libre

Pour sa 15e édition, le Lions Club Olréans Renaisance honore la flamboyance bretonne de Pierrick Tual atour de 17 autres artistes, peintres et sculpteurs, français et régionaux.

Château de Saint Jean le Blanc 142, rue Demay 45650 Saint jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T19:00:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T19:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T19:00:00