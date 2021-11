Orléans Orléans Loiret, Orléans Orléans, le 16 décembre : Job Dating pour l’emploi des jeunes Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans, le 16 décembre : Job Dating pour l’emploi des jeunes Orléans, 16 décembre 2021 18:30, Orléans. Jeudi 16 décembre, 18h30 Sur place Entrée libre sur inscription https://job.wiz.bi/iyoc2 Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région ! Rencontrez des recruteurs près de chez vous en participant au Job Dating de la Société Générale le 16 décembre à Orléans. Au cours de cet événement (s’insèrant dans le dispositif gouvernemental 1 jeune, 1 solution), la Société Générale recrutera ses collaborateurs de demain. Une dizaine d’entreprises implantées localement proposeront également des postes. Quelques postes à pourvoir sur l’événement :

– Ouvrier Agroalimentaire en intérim à Chécy

– Assistant administratif d’exploitation en CDI à Ormes

– Consultant en recrutement en CDI à Orléans

– Cuisinier/Pâtissier en CDD à Orléans

– Vendeur en foodtruck en CDD à Orléans Et bien d'autres encore… Rejoignez-nous en vous inscrivant gratuitement : https://job.wiz.bi/iyoc2 / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16.

