MEET MIT COM CON 28 novembre – 14 décembre Orléans

Cirque, danse, théâtre, concert et performance, découvrez 8 spectacles (dont 2 créations) et 15 représentations pour tous les âges et tous les goûts. Meet Mit Com Con présente un peu du bouillonnement et de l’irrévérence belges… et ça fait du bien !

Une aventure collaborative portée conjointement par cinq structures : L’Alliage, L’Astrolabe, le Bouillon, le Théâtre de la Tête Noire et le Théâtre d’Orléans / Scène nationale. Un temps fort qui appelle à la rencontre. La rencontre avec une nation et des identités artistiques multiples. Ainsi, pour l’édition 2023, c’est bien la Belgique francophone qui est à l’honneur.

Du samedi 28 novembre au jeudi 14 décembre

www.meetmitcomcon.com

