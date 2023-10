Job dating à Orléans Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Job dating à Orléans Orléans Orléans, 17 octobre 2023, Orléans. Job dating à Orléans Mardi 17 octobre, 17h30 Orléans gratuit Le Crédit Agricole Centre Loire et WIZBII organisent un job dating à Orléans le 17 septembre. L’événement réunira des entreprises d’Orléans et ses environs. Elles proposeront des postes en CDD, CDI. Les secteurs représentés : vente, fiscalité, juridique, admnistration, comptabilité-contrôle de gestion, relation client-support… Quelques exemples de postes :

• Juridste droit des affaires en CDI à Ingré

• Collaborateur paire en CDI à Saint-Jean-de-la-Ruelle

• Téléconseiller SAV en CDD à Saint-Cyr-en-Val

• Assistant ménager en CDI à Orléans

• Serveur en CDI à Orléans

Quelques entreprises présentes : E.Leclerc Olivet La Source (grande distribution) – Partenaire (Agence d’emploi) – Cerfrance Alliance Centre (expertise comptable et conseil) – E.Leclerc Fleury-les-Aubray (grande distribution) – Crédit Agricole Centre Loire (banque) – Square Habitat (immobilier) – BPM Group (automobile)… Informations pratiques

Date : Le 17/10/2023 de 17h30 à 20h30

Inscriptions obligatoires : https://wiz.bi/45KdghV / manon@wizbii.com / 06 69 67 10 87

