Mardi 17 octobre, 17h30

À la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'une alternance et les entretiens traditionnels vous donnent des sueurs froides ?

https://job.wiz.bi/ZVtVP Grâce au Crédit Agricole Centre Loire, découvrez une approche différente pour rencontrer les entreprises qui recrutent dans votre ville et ses environs lors d’un événement de recrutement convivial et atypique. Participez au Job Dating et assurez-vous une place en vous préinscrivant (gratuit et obligatoire) : https://job.wiz.bi/ZVtVP. Attention, les places sont limitées, alors ne perdez pas une minute de plus ! De nombreux postes seront à pourvoir lors de cette soirée exceptionnelle ! N’hésitez pas à vous préinscrire pour recevoir toutes les informations Le concept est simple : rencontrez les recruteurs de votre région dans une atmosphère décontractée, échangez avec eux autour d’un délicieux buffet. Le lieu de l’événement sera révélé uniquement aux participants inscrits, mais nous pouvons vous dire qu’il s’agit d’un endroit unique au cœur de la Orléans ! Créer des liens, accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi et favoriser le développement de leur carrière, dynamiser l’économie locale : voilà les missions communes de WIZBII et des caisses régionales du Crédit Agricole sur le territoire. https://www.youzful-by-ca.fr/evenements Orléans Orléans Orléans Loiret Détails Heure : 17:30 Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Orléans Adresse Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Orléans Orléans

