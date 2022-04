J’ACCUZE MAM d’ORLEANS Orléans Catégories d’évènement: Loiret

J’ACCUZE MAM d’ORLEANS, 3 juin 2022 20:30, Orléans. Vendredi 3 juin, 20h30 Sur place 10 euros krizotheatre@yahoo.fr d’après l’affaire Dreyfus c’est à la MAM d’ORLEANS (Maison des arts et de la musique d’Orléans, juste en face du lycée Charles-Peguy) que le duo du KRIZO THEATRE présentera J’ACCUZE ! d’après l’affaire Dreyfus. Dans une ambiance drôle et survoltée, les deux comédiens joueront tous les personnages de cette terrible histoire. Respectant la grande histoire, ils vont s’amuser de cette grande farce médiatique et politique. Un bonheur extérieur brut !! Soutenu par la DILCRAH (Direction interministérielle de la lutte contre le racisme et l’antiséminitisme) MAM d’ORLEANS 5 cours victor hugo 45000 Orléans 45100 Orléans Loiret vendredi 3 juin – 20h30 à 21h30 Zoïa Rivoal-Thébault

