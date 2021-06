& : association Maison des Associations Orléans, 5 juillet 2021 11:00-5 juillet 2021 11:00, Orléans.

5 juillet – 6 août Entrée libre

Des créations picturales et sculpturales surprenantes et singulières à découvrir. Entre rêve et ornithologie, matières et couleurs, venez déambuler parmi les œuvres inventer vos propres associations.

En lien avec le service culturel de la ville d’Orléans, Colette Machard Sevestre, peintre et Véro Lombard, slow artiste ont le plaisir de vous accueillir à la Maison des Associations.

Des créations picturales et sculpturales surprenantes et singulières à découvrir. Les « Boiseaux de Véro », assemblages de matériaux naturels et bois charriés collectés sur les plages ligériennes seront mis en scène parmi les peintures de Colette, superpositions de couleurs acryliques et incorporations de matières. Entre rêve et ornithologie, transparence et opacité, matières et couleurs, venez déambuler parmi les œuvres associées de ces deux amies d’Art et inventer vos propres associations !

Du 5 au 10 juillet, de 9h à 19h, les deux artistes seront heureuses de vous rencontrer autour de leurs oeuvres.

La maison des associations, située au coeur de la ville, est un lieu de rencontre, de culture, de dialogue et de réflexions. Son hall dédié aux expositions, dispose d’une superficie d’environ 80m2, et offre l’opportunité à des artistes d’y présenter leurs oeuvres.

Maison des Associations Orléans 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans 45000 Orléans Loiret

