J’ACCUZE…! Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

J’ACCUZE…! Maison des Arts et de la Musique – MAM, 29 novembre 2020 17:00, Orléans. Dimanche 29 novembre 2020, 17h00 Sur place 12 krizotheatre@yahoo.fr, 06.07.22.26.65, http://krizotheatre.wix.com/krizo L’affaire Dreyfus vue par le KRIZO THEATRE J’ACCUZE…! du KRIZO THEATRE Pendant 12 ans, l’affaire Dreyfus déchira la France entière. Dans cet immense scandale, le plus grand du XIXème siècle, se mêlent complot et affaire d’état, erreurs judiciaires et antisémitisme. Dans ce grand cirque médiatique et politique, la farce fut totale…

Le KRIZO THEATRE propose une version humoristique et masquée de cette affaire sensible. Une approche respectueuse et néanmoins décalée de la grande Histoire, loin de toutes polémiques, avec un brin de légèreté et d’humour. Texte et Mise en scène Christophe Thébault. Avec Aimée LEBALLEUR et Christophe THEBAULT Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS 45100 Orléans Loiret dimanche 29 novembre 2020 – 17h00 à 18h00 Zoïa Rivoal-Thébault

Détails Heure : 17:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des Arts et de la Musique - MAM Adresse Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Ville Orléans Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans Departement Loiret

