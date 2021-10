Orléans Maison de la Réussite des Blossières Loiret, Orléans Ateliers Solidaires Ludiques et pédagogiques à Orléans Maison de la Réussite des Blossières Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Ateliers Solidaires Ludiques et pédagogiques à Orléans Maison de la Réussite des Blossières, 2 novembre 2021 08:30, Orléans. 2 – 5 novembre Sur place pour les vacances de la Toussaint 2021 l’entrée est libre https://bit.ly/3FOVi14 Amasco propose des ateliers solidaires multi-activités d’une semaine pour transmettre le goût et le plaisir d’apprendre pendant les vacances scolaires. Ateliers Solidaires Amasco à Orléans Vous souhaitez que vos enfants passent des vacances enrichissantes ? Rendez-vous aux Ateliers Amasco, des ateliers riches en expériences, activités et jeux. Accessibles pour tous les enfants de 6 à 13 ans. APPRENDRE EN S’AMUSANT AVEC LES ATELIERS AMASCO C’EST POSSIBLE ! Amasco propose des ateliers solidaires ludiques et pédagogiques pendant les vacances scolaires.

Les activités sont basées sur une pédagogie par le jeu, développée par notre équipe d’animateurs et animatrices. Thèmes des vacances de Toussaint : les arts coopératifs et le pouvoir de l’écriture ! Chaque jour, les enfants sont accueillis en petits groupes, par des enseignants et animateurs. À l’issue de la semaine, un bilan est proposé aux parents par l’équipe pédagogique. Un groupe Whatsapp est créé avec les familles pour partager les bons moments de la journée ainsi qu’un petit journal. DÉCOUVREZ LE PROGRAMME : ? Jeux ludiques et logiques;

? Danse;

? Expression corporelle:

? Relaxation;

? Rédaction de contes;

? Écriture de poèmes,

? Robotique; Et bien d’autres activités pour apprendre tout en s’amusant ! INFOS PRATIQUES : ? Déjeuner sur place (à fournir)

? Accueil des enfants de 8h30 jusqu’à 18h30 Inscriptions sur notre site, à l’adresse suivante : https://www.amasco.fr/nos-ateliers-a-orleans/ ➡️ Pour qui ? Vos enfants de 6 à 13 ans

➡️ Où ? Maison de la Réussite

des Blossières

15, rue Charles le Chauve, Orléans

➡️ Quand ? La semaine du 02/11/2021

➡️ Montant ? Calcul en fonction du quotient familial. Plus d’infos au 07.61 04.34.34, ou par mail à famille-orleans@amasco.fr À bientôt chez Amasco ! ? Bien à vous,

