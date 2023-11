Marché de Noël Orléans, 1 décembre 2023, Orléans.

Orléans,Loiret

Le Marché de Noël étend son long manteau blanc places du Martroi, de la République et de la Loire. Des petits chalets en bois joliment décorés proposent de nombreux articles et de nombreux spectacles et animations sont proposés pour le plus grand bonheur des petits et des des grands !. Familles

Dimanche 2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-30 . EUR.

Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire



The Christmas Market spreads its long white coat over the Place du Martroi, Place de la République and Place de la Loire. Small wooden chalets beautifully decorated offer many items and many shows and animations are proposed for the greatest happiness of children and adults!

El Mercado de Navidad extiende su largo manto blanco sobre la plaza del Martroi, la plaza de la República y la plaza del Loira. Los pequeños chalets de madera bellamente decorados ofrecen una amplia gama de artículos y hay muchos espectáculos y actividades para el disfrute de grandes y pequeños

Der Weihnachtsmarkt breitet seinen langen weißen Mantel über die Place du Martroi, die Place de la République und die Place de la Loire aus. In kleinen, hübsch dekorierten Holzhütten werden zahlreiche Artikel angeboten, und es gibt viele Aufführungen und Animationen zur Freude von Groß und Klein!

