Set Electro Orléans Boulevard Aristide Briand, 7 mai 2023, Orléans.

Participez à l’événement musical des fêtes de Jeanne d’Arc pour une soirée 100% electro !.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 01:30:00. EUR.

Boulevard Aristide Briand

Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire



Are you a fan of electronic music? Go to the Electro Set! Each year, the city of Orléans invites international DJs in the city centre, on the square in front of the theatre.

Participe en el evento musical de las fiestas de Juana de Arco en una velada 100% electro

Nehmen Sie an dem musikalischen Ereignis der Jeanne d’Arc-Feierlichkeiten teil und erleben Sie einen 100%igen Elektro-Abend!

Mise à jour le 2023-04-14 par ADRT45