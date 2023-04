Marché médiéval 16 Rue Dupanloup, 5 mai 2023, Orléans.

Le marché médiéval c’est plus de 100 exposants venus de toute la France et d’Europe. Musiques médiévales, jongleries, atelier de découvertes culinaires… à l’occasion des Fêtes de Jeanne d’Arc.. Familles

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-08 . EUR.

16 Rue Dupanloup

Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire



Are you tempted by a return to the Middle Ages during the Joan of Arc Festival? Pig on a spit, craft beer, old-fashioned games, medieval shows…

El mercado medieval reúne a más de 100 expositores procedentes de toda Francia y Europa. Música medieval, malabares, talleres de descubrimiento culinario… con motivo de las fiestas de Juana de Arco.

Der Mittelaltermarkt ist ein Markt mit über 100 Ausstellern aus ganz Frankreich und Europa. Mittelalterliche Musik, Jonglieren, kulinarische Entdeckungen? anlässlich des Festes der Jeanne d’Arc.

Mise à jour le 2023-04-14 par ADRT45