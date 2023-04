Fêtes de Jeanne d’Arc, 29 avril 2023, Orléans.

Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans, un événement unique en France à ne pas rater !. Familles

2023-04-29 à ; fin : 2023-05-08 . EUR.

Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire



A key event in the cultural life of the people of Orleans, the Johannine Festivals of Orléans are among the oldest traditional events in France.

Every year, between 29 April and 8 May, the inhabitants of Orleans gather to celebrate the feast of Joan of Arc, their heroine.

Fiestas de Juana de Arco en Orleans, un acontecimiento único en Francia que no debe perderse

Fêtes de Jeanne d’Arc in Orléans, ein einzigartiges Ereignis in Frankreich, das Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-04-14 par ADRT LOIRET