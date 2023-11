Mass Hysteria – Tournée L’ASTROLABE, 1 février 2024, ORLEANS.

LE 9-9 BIS (L.3-1069183) présente ce concert : Pour nous, MASS HYSTERIA c’est le dernier concert d’avant-COVID au Métaphone (souvenez-vous…7 mars 2020, une soirée qui affichait complet dans une folle ambiance et une insouciance insoupçonnée…). Mass Hysteria c’est plus de 25 ans de carrière exemplaire. Rien de surprenant les concernant nous diriez-vous. Ce qui est plus étonnant, c’est le regain de forme que connaît le groupe depuis une petite décennie avec un coup de turbo phénoménal depuis ses trois derniers albums : le résurrectionnel “L’Armée des Ombres“, l’encensé “Matière Noire“ et le cataclysmique “Maniac“. Il revient avec son 10ème album – Tenace“ – dont la première partie est sortie en mai avant la deuxième prévue à l’automne. Rien de superflu une fois encore?: le volet 1 affiche une combinaison si unique entre variété des ambiances, textes tour à tour poétiques, intimes ou engagés, et production sans faille qu’elle se révèle plus accrocheuse que jamais. Mass Hysteria?: incassable?!N° téléphone accès Personne à Mobilité Réduite : 03.21.08.08.00 Mass Hysteria

L’ASTROLABE ORLEANS Boulevard Jean Jaurès Loiret

