Alela Diane L’ASTROLABE, 19 novembre 2023, ORLEANS.

Alela Diane L’ASTROLABE. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

Association Musique et Danse (L-R-23-1401) PRESENTE : ce spectacle. Avec son sublime sixième album Looking Glass, la chanteuse et compositrice américaine continue de cultiver avec autant de délicatesse son folk boisé. De sa voix pure et lumineuse, celle qu’on désigne comme l’héritière de Joan Baez rend universelle la sphère de l’intime. Mise en valeur par des arrangements épurés, frémissements de cordes et traits de flûtes, l’univers musical est empli de grâce ; quant à l’écriture elle est souvent douce-amère portée par des paroles aussi mélancoliques qu’apaisantes. Face aux rudesses de la vie, réelles ou imaginaires, ses mélodies enjouées racontent les grandes catastrophes comme les petites histoires et opèrent un mélange de légèreté et de gravité dont Alela Diane a le secret. Quand alentour tout brûle, son chant haut, clair et chaud est divinement réconfortant. Un folk féminin moderne aux mélodies raffinées et arrangements subtils Réservation PMR : 01 41 79 17 20 Prendre le RER D : Arrêt : Maisons-Alfort -Alfortville, sortir côté Maisons-Alfort prendre en face rue du Capitaine Deplanque puis prendre 2ème à droite avenue du Général de Gaulle et aller jusqu’au n°116 Théâtre Claude Debussy Parking dans les rues avoisinantes au Théâtre, à côté de la Mairie dans le centre ville de Maisons-Alfort.Parking public gratuit de 60 places au 31 avenue de la République. Alela Diane Alela Diane

Votre billet est ici

L’ASTROLABE ORLEANS Boulevard Jean Jaurès Loiret

25.8

EUR25.8.

Votre billet est ici