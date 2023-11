Deerhoof L’ASTROCLUB, 9 novembre 2023, ORLEANS.

Deerhoof L’ASTROCLUB. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

DEERHOOF (ROCK INDÉ – SAN FRANCISCO) Asseyez-vous et laissez-nous vous raconter une histoire. En regardant l’état du monde, nous nous disons : « Ce sera un miracle si nous survivons. » Mais les miracles, c’est ce que font les humains, l’espèce la plus inventive et la plus imprévisible de notre planète. Miracle-Level est le manifeste mystique de Deerhoof sur la créativité et la confiance, sa réponse aux industries artificielles de tromperie, de coercition et d’ennui que nous sommes obligés de supporter. Deerhoof c’est du bon rock indé, tout droit venu des États-Unis. Un peu de fun et une sorte de noise rock sautillante et le tour est joué ; un petit vent frais qui vous fera l’effet d’une claque ! Deerhoof

Votre billet est ici

L’ASTROCLUB ORLEANS Boulevard Jean Jaurès Loiret

