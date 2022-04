Orléans La Source fête Jeanne d’Arc La clairière, 4 mai 2022, Orléans.

La clairière, le mercredi 4 mai à 12:00

**« Les métiers du Moyen Âge » 12 h – 19 h** Voyagez dans le temps et découvrez les différents métiers du Moyen Âge dans le cadre de la reconstruction historique d’un campement médiéval*. Retrouvez des présentations et démonstrations de combats, d’armements, d’archerie, de danses, de jeux et d’artisanat d’époque tel que de la broderie, de la couture, de la fabrication de cotte de mailles, de la tapisserie. De nombreuses animations, d’inspiration historique, vous seront proposées par les associations de La Source. _* Proposé par : La Mesnie des Leus du Val de Loyre, Cléry, son Histoire en Lumière et Les Chardons d’Orléans._ **Spectacle de fauconnerie médiévale 16 h et 18 h 30** En France, la fauconnerie a connu son apogée au Moyen Âge. À travers deux spectacles créés et réalisés par « Vol en Scène », vautour, aigle, faucon, chouette…, sauront vous surprendre. Lors de ces spectacles, vous découvrirez le métier de fauconnier et son origine. **Arrivée de Jeanne d’Arc sur le campement 15 h 30** Jeanne d’Arc, à cheval et accompagnée de son escorte, échangera avec petits et grands sur les temps forts de son passage à Orléans et à La Source. **Restauration sur site** Rendez-vous à la taverne installée sur le campement médiéval et dégustez des mets du Moyen Âge. [https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/editorial/fete_jeanne_arc/2022/plan-lasource.jpg](https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/editorial/fete_jeanne_arc/2022/plan-lasource.jpg)

Animations gratuites

Dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc

La clairière venelle de la clairière, Orléans



