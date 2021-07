Orléans Parvis de la cathédrale Sainte-Croix Loiret, Orléans Orléans la Classique Parvis de la cathédrale Sainte-Croix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du dimanche 18 juillet au samedi 7 août

### **3 sites incontournables d’Orléans:** **Hotel Groslot** **Cathédrale Sainte Croix** **Place du Martroi** Une **découverte inédite** des grands monuments et places d’**Orléans** en passant par le centre historique de la ville. **Anecdotes**, histoire et personnages vont animer cette balade qui vous montrera les sites **à ne pas manquer** lors de votre visite d’Orléans !

À partir de 5€ – Réservation obligatoire sur www.guidetmoi.fr

Parvis de la cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 45000 Orléans

2021-07-18T17:00:00 2021-07-18T19:00:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T16:00:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T16:00:00

