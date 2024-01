Concert exceptionnel avec Florian Pelissier Trio Orléans Jazz Club Orléans, samedi 13 janvier 2024.

Concert exceptionnel avec Florian Pelissier Trio Florian Pellissier : PianoJean Claude Kebaili : BasseDavid Georgelet : Batterie Samedi 13 janvier, 19h45 Orléans Jazz Club Entrée 15€, étudiant 10€

Florian Pellissier, pianiste-claviériste foutraque et iconoclaste, acteur incontournable de la scène jazz / groove française depuis de longues années. Il enregistre et tourne avec des personnalités aussi variées et riches que Iggy Pop, Guts, Anthony Joseph, Cotonete, Setenta, Aldorande… 5 albums avec son propre quintet dont le dernier (Rio) enregistré dans le célèbre studio Blue Note de Rudy Van Gelder dans le New Jersey. En trio à Orleans avec ses compagnons du groupe Cotonete Jean Claude Kebaili à la basse électrique et David Georgelet (qu’on retrouve également dans son quintet) à la Batterie.

