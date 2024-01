Session jam jazz – Thierry Fanfant, Johan Cortes, Thierry Jammes et Sebastien Janjou Orléans Jazz Club Orléans, vendredi 5 janvier 2024.

Session jam jazz – Thierry Fanfant, Johan Cortes, Thierry Jammes et Sebastien Janjou Venez assister à une session jam, où les artistes improvisent et créent de la musique en live sous vos yeux ! Vendredi 5 janvier, 19h45 Orléans Jazz Club Entrée 15€, tarif étudiant 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T19:45:00+01:00 – 2024-01-05T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-05T19:45:00+01:00 – 2024-01-05T22:30:00+01:00

Venez assister à une session jam, où les artistes improvisent et créent de la musique en live sous vos yeux ! Ce vendredi, Thierry Fanfant sera présent : Issu d’une famille de musiciens, depuis plusieurs générations, Thierry Fanfant commence la basse et la scène, en autodidacte, à douze ans.

Il progresse rapidement, dans la formation musicale de ses parents. Il étudie la basse et la contrebasse avec P.Mortarelli, J. Vidal, ainsi qu’avec le regretté contrebassiste Jean-François Jenny-Clark.

En quelques années, sa passion devient son métier.

Orléans Jazz Club 3, rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire