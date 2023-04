Dictée géante par Rachid Santaki Orléans- Hôtel du Département Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Dictée géante par Rachid Santaki Orléans- Hôtel du Département, 17 mai 2023, Orléans. Dictée géante par Rachid Santaki Mercredi 17 mai, 14h30 Orléans- Hôtel du Département Tout-public. Dictée géante pour tous les loirétains, organisée par Rachid Santaki, le concepteur de la Dictée géante et l’organisateur de la plus grande dictée au monde au Stade de France. La dictée sera également retransmise dans des établissements médico-sociaux du Loiret et au Centre Pénitentiaire d’Orléans-Saran. Orléans- Hôtel du Département 15 rue Eugène Vignat 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 25 45 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T14:30:00+02:00 – 2023-05-17T16:00:00+02:00

