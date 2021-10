Orléans Centre Ville d'Orléans Loiret, Orléans Orléans fête Parakou Centre Ville d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du jeudi 18 novembre au dimanche 28 novembre à Centre Ville d’Orléans

Dans le cadre du partenariat de coopération décentralisée avec la Ville de Parakou au Bénin, la Mairie d’Orléans organise du 19 au 28 novembre 2021 la 6ème édition de « la semaine du partenariat Orléans / Parakou ». Les projets de cette coopération sont mis en lumière au travers d’un programme d’animations créatives et d’expositions. Cet événement se déroule simultanément dans les 2 communes. [Consulter le programme](https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/partenariat-orleans-parakou-6eme-edition)

Entrée libre

2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-22T10:00:00 2021-11-22T18:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T18:00:00

