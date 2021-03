Orléans Office de Tourisme d'Orléans Loiret, Orléans Orléans et la Loire Office de Tourisme d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du vendredi 9 avril au vendredi 25 juin à Office de Tourisme d'Orléans

La Loire, pilier fondamental de la vie orléanaise, est à l’origine de la richesse et de l’histoire de la cité. Découvrez la vie et le commerce au temps de la marine de Loire. A la fin de cette visite, vous serez accueillis à bord du bateau Lavoir pour découvrir son histoire. Un verre de crémant de Loire vous sera proposé*.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Tarif : 13€. Durée : 2h30. Informations sanitaires : le public se doit d’avoir son propre masque dans le cadre des préconisations gouvernementales.

2021-04-09T15:30:00 2021-04-09T18:00:00;2021-04-16T15:30:00 2021-04-16T18:00:00;2021-06-25T15:30:00 2021-06-25T18:00:00

