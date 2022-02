Le Village des Recruteurs d’Orléans Complexe de l’Argonaute Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le Village des Recruteurs d’Orléans Complexe de l’Argonaute, 28 avril 2022 09:00, Orléans. Jeudi 28 avril, 09h00 Sur place Entrée libre http://www.levillagedesrecruteurs.fr ?Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Le Village des Recruteurs d’Orléans est la solution ! Rendez-vous le jeudi 28 avril au complexe l’Argonaute ? ?Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Le Village des Recruteurs d’Orléans est la solution ! Rendez-vous le jeudi 28 avril au complexe l’Argonaute pour rencontrer une cinquantaine d’entreprises pour plus de 1 500 offres à pourvoir ! ? Sous la forme d’un village éphémère, le Village des Recruteurs est un lieu d’échanges et de partage. Pour participer c’est simple, il suffit de : ✔Repérer les offres qui vous correspondent sur le Job Board afin de multiplier vos chances de vous faire remarquer par les recruteurs : www.levillagedesrecruteurs.fr

?Se munir d’un CV imprime en multi-exemplaires

?Vous rendre jeudi 28 avril au complexe l’Argonaut pour rencontrer votre futur employeur ! L’évènement est gratuit et accessible à tous. Aucune inscription n’est nécessaire et les entretiens se font sans rendez-vous. ? Rejoignez-nous sur la page Facebook pour rester informer et n’hésitez pas à en parler autour de vous. ? Bonne chance à toutes et à tous. ☺?

A vos candidatures Complexe de l’Argonaute 73 Bd Marie Stuart 45000 Orléans Loiret jeudi 28 avril – 09h00 à 17h00

