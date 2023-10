Tentez votre chance avec HORIZON CE ! Orléans – CO’MET Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Tentez votre chance avec HORIZON CE ! Orléans – CO’MET Orléans, 19 octobre 2023, Orléans. Tentez votre chance avec HORIZON CE ! Jeudi 19 octobre, 10h30, 14h00 Orléans – CO’MET Tout au long de la journée, grâce à HORIZON CE, tentez de gagner de nombreux lots (loisirs, parcs, zoos…)

Rendez-vous sur le stand d’HORIZON CE pour plus d’informations. Orléans – CO’MET Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T10:30:00+02:00 – 2023-10-19T11:00:00+02:00

Orléans - CO'MET
Adresse Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans
Ville Orléans
Departement Loiret

