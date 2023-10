USO : dédicaces et tombola Orléans – CO’MET Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans USO : dédicaces et tombola Orléans – CO’MET Orléans, 19 octobre 2023, Orléans. USO : dédicaces et tombola Jeudi 19 octobre, 09h00 Orléans – CO’MET Le match USO – Niort aura lieu le vendredi 20 octobre au Stade la Source.

Les 2 ou 3 joueurs de l’USO seront présents sur le stand entre 11h et 13h00. N’hésitez pas à ramener vos maillots ou autres objets de l’USO afin de les faire dédicacer ! Orléans – CO’MET Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Orléans - CO'MET
Adresse Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans
Ville Orléans
Departement Loiret

