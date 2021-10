Orléans Campo Santo Loiret, Orléans Orléans Bière Festival Campo Santo Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Orléans Bière Festival Campo Santo, 9 octobre 2021, Orléans. Orléans Bière Festival

Campo Santo, le samedi 9 octobre à 11:00

La première édition du **Orléans Bière Festival** aura lieu le 9 octobre au Campo Santo à Orléans. Cet événement inédit a pour but de faire découvrir aux visiteurs la **bière artisanale** produite localement, mettre en lumière les **brasseurs locaux**, leur permettre de partager leur **passion**, rassembler les **restaurateurs de la nouvelle génération** proposant une cuisine de qualité à mi-chemin entre streetfood et cuisine du monde, adaptée à la bière artisanale et à ses amateurs et **récolter des fonds pour des associations** oeuvrant pour l’aide sociale à l’enfance.

Entrée (pour les plus de 18 ans) : 5 €

La première édition d’Orléans Bière Festival permettra aux visiteurs de découvrir les bières locales produites par des brasseurs passionnés ! Campo Santo rue Fernand Rabier Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T11:00:00 2021-10-09T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Campo Santo Adresse rue Fernand Rabier Orléans Ville Orléans lieuville Campo Santo Orléans