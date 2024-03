ORLEANS BACH FESTIVAL Lieux divers Orléans, mardi 26 mars 2024.

ORLEANS BACH FESTIVAL Manifestation consacrée à la musique ancienne 26 mars – 4 avril Lieux divers Entrées Payantes 15/10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T19:30:00+01:00 – 2024-03-26T20:45:00+01:00

Fin : 2024-04-04T19:30:00+02:00 – 2024-04-04T20:45:00+02:00

Orléans Bach Festival 2024 / du 26 mars au 4 avril 2024 : orleansbachfestival.fr

1er concert

Avec : Gérard Abiton, guitare

JS Bach a laissé un corpus très important pour instruments à cordes pincées dont les guitaristes se sont saisis de longue date. Gérard Abiton est un spécialiste internationalement reconnu de JS Bach : non seulement, il interprète avec brio cette musique exigeante techniquement et musicalement mais il s’est également livré à l’art de la transcription, comme JS Bach le faisait lui-même, enrichissant considérablement le répertoire.

2e concert

Avec : Lucile Richardot, mezzo-soprano, Jean Luc Ho, orgue

Quand l’instrument et deux interprètes habités se font mise en scène et décor, c’est toute la palette du génie dramatique de l’Orphée Britannique qui se reconstitue dans un parcours amoureux, des doux émois aux joies du mariage, en passant par le doute, l’effroi, le dépit, la trahison, l’abandon, la mort tragique, la consolation, et finalement la légèreté, plus détachée des querelles du monde, qui confine à la sensualité, voire à la grivoiserie…

3e Concert

Avec : l’Ensemble Vocal Variation, direction Patrick Marié, Les Folies Françoises, direction Patrick Cohën-Akenine

Composé par Buxtehude en 1680, ce cycle de sept cantates déplore chacune des plaies du Christ. Chaque opus est constitué d’une introduction instrumentale, d’un chœur puis de trois arias et se termine par la reprise du chœur initial. Arias et concert spirituel, contrepoints et vocalises, douleur ardente et langueur intolérable se côtoient et s’entremêlent tout au long du programme : « Cor, cor meum » murmure le chœur ; soupir final, confession émouvante de la détresse… Ce concert est une véritable invitation au partage et à l’espoir.

4e concert

Avec : Clémence Niclas (Dido), Romain Bazola (Aeneas), Samuel Guibal (Virgilius), Ensemble La Nébuleuse, direction Gabriel Rignol

Dido Furens est un « dialogue à trois voix » extrait du recueil Dialoghi e Sonetti posti in Musica de Domenico Mazzocchi, célèbre compositeur romain d’opéras, successeur de Monteverdi , père de la seconda prattica. Publié en 1638, l’œuvre regroupe la mise en musique de passages de chefs-d’œuvre littéraires de divers auteurs antiques et plus contemporains. Ici, l’extrait est tiré du quatrième livre de l’Énéide de Virgile, et relate le passage se situant entre le moment où Didon apprend le prochain départ d’Énée, et celui où elle se donne la mort.

5e concert

Avec : Lise Viricel, soprano et Romain Bockler, baryton, Ensemble Artifices, direction Alice Julien-Laferrière

Chanter Bach en français… c’est le parti pris de l’Ensemble Artifices pour cette version revisitée de la Cantate des paysans, cantate burlesque et profane augmentée dans cette proposition de l’Ensemble Artifices par des intermèdes instrumentaux. Car si pour accompagner ce dialogue enjoué Bach fait appel principalement à des cordes, on y trouve également une flûte et un cor qui font de brèves apparitions. Alors pourquoi ne pas profiter des pastiches dans lesquels Bach ne craint pas d’évoquer la célèbre Folia ou encore de multiples airs populaires pour intercaler les mouvements de la sonate pour flûte, violon, cor et basse continue de Sebastian Bodinus, talentueux contemporain du grand Jean Sébastien?

Prix des places :

Plein Tarif : 15€ / Tarif réduit* : 10€

Abonnement 5 concerts, PT : 60€ / TR* : 40€

Manifestation gratuite : master class Gérard Abiton

Acheter ses places :

Bauer Musique, place Ste Croix, 45000 Orléans

02 38 53 41 51

www.helloasso.com/associations/orleans-bach-festival/

A l’entrée des concerts

Moyens de paiements : Espèces, chèques, CB

* Etudiants, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite, moins de 18 ans

Gratuité : moins de 12 ans, élèves des conservatoires et écoles de musique de moins de 25 ans

Et aussi

Master class Gérard Abiton

25 mars 19h, Conservatoire d’Orléans, Hôtel des Créneaux.

