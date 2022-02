Conférence « Dans le salon musical de Marcel Proust » Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Conférence « Dans le salon musical de Marcel Proust » Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui, 2 avril 2022 11:00, Orléans. Samedi 2 avril, 11h00 Sur place Entrée libre Assistez à une conférence de François-Xavier Szymczak sur le thème « Dans le salon musical de Marcel Proust » Samedi 2 avril 2022 à 11h, à la veille du concert d’ouverture du 15e Concours International de Piano d’Orléans avec Steven Isserlis et Connie Shih, rendez-vous à la Médiathèque d’Orléans pour une conférence de François-Xavier Szymczak, musicologue et producteur à France Musique, sur le thème « Dans le salon musical de Marcel Proust« .

Comment le grand écrivain a-t-il été influencé par les musiciens, en marquant lui-même les esprits musicaux de son époque ? Marcel Proust aimait et soutenait la musique de ses contemporains. Nous lui rendons hommage dans une liste d’œuvres inspirées par son goût et proposées par Steven Isserlis aux candidats du Concours. François-Xavier nous dévoilera cette liste que vous pourrez entendre notamment les 4 et 5 avril lors de la première épreuve du Concours à Orléans. L’accueil du public se fera selon le respect des normes sanitaires en vigueur. Plus d’informations sur www.oci-piano.com Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret samedi 2 avril – 11h00 à 12h00 ©DR

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Auditorium de la Médiathèque d'Orléans - Marcel Reggui Adresse 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Auditorium de la Médiathèque d'Orléans - Marcel Reggui Orléans Departement Loiret

Auditorium de la Médiathèque d'Orléans - Marcel Reggui Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Conférence « Dans le salon musical de Marcel Proust » Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui 2022-04-02 was last modified: by Conférence « Dans le salon musical de Marcel Proust » Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui Auditorium de la Médiathèque d'Orléans - Marcel Reggui 2 avril 2022 11:00 Auditorium de la Médiathèque d'Orléans - Marcel Reggui Orléans orléans

Orléans Loiret