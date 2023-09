CO’Met Orléans Open Orléans Arena (CO’Met) Orléans, 26 septembre 2023, Orléans.

Après 17 ans au Palais des sports, l’édition 2023 de l’Open de tennis d’Orléans se déroule à CO’Met du 25 septembre au 1er octobre, et change naturellement de nom pour s’appeler « CO’Met Orléans Open »

Le tournoi ATP Challenger 125 accueille cette année 19 joueurs retenus pour leur classement ATP, dont 15 anciens du Top100 mondial. Ajoutons 6 joueurs issus des qualifications, 4 special exempt et 3 wild cards. Il y a également 16 équipes de double. Au total, 64 joueurs du monde entier se retrouvent à Orléans.

Les finales simple et double se disputeront dimanche 1er octobre, à partir de 14h30 (finale du double, suivie de la finale du simple).

Orléans Arena (CO'Met) 1 Rue du President Robert Schuman, 45100 Orléans

2023-09-26T10:30:00+02:00 – 2023-09-26T21:00:00+02:00

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00