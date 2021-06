Orléans 1940-1970 Une ville et son territoire dans l’ombre portée du Général Auditorium du Musée des Beaux Arts, 30 juin 2021-30 juin 2021, Orléans.

Auditorium du Musée des Beaux Arts, le mercredi 30 juin à 18:00

A partir de son entrée sur la scène nationale et internationale le 18 juin 1940 et jusqu’à son décès en 1970, le général de Gaulle, par ses idées, son parcours exceptionnel, ses choix et ses décisions, par sa stature politique et morale, a marqué son époque dans de multiples domaines. Qu’en a-t-il été d’Orléans au cours de ces trois décennies essentielles ? La ville, qui a, à deux reprises, accueilli le Général, a souffert, est sortie de la guerre, s’est reconstruite, développée et modernisée en se dotant des moyens nécessaires pour devenir une capitale régionale, dans la droite ligne de la volonté gaullienne d’une France rayonnante, indépendante et moderne, donnant la parole aux territoires. Création de l’Université et de la ville-satellite de La Source, implantation du BRGM et des Chèques Postaux, aventure de l’aérotrain, Floralies Internationales en 1967, nouvelles préoccupations environnementales autour de la Loire, nouvelle gare et nouvelles infrastructures culturelles (Maison de Jeanne d’Arc, Maison de la Culture, Théâtre, Musée des Sciences naturelles), mais aussi départ des Américains et arrivée des rapatriés d’Algérie : toutes ces innovations, ces mutations parfois difficiles et ces bouleversements, qui ont accompagné l’expansion d’Orléans au fil de ces décennies, portent l’empreinte de la politique et de la pensée du Général et sont souvent en lien direct avec sa personnalité et sa vision du monde. À travers ces exemples puisés dans l’histoire d’Orléans, cette conférence revisite, en s’appuyant sur un riche fonds documentaire et iconographique, l’influence de l’action de ce grand homme d’Etat, ainsi que son héritage symbolique, culturel et politique.

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Une conférence conçue, illustrée et réalisée par Anne-Marie Royer Pantin

Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans Loiret



