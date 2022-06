Orlando Furioso – Théâtre Pas Sage

Orlando Furioso – Théâtre Pas Sage, 13 août 2022, . Orlando Furioso – Théâtre Pas Sage



2022-08-13 11:00:00 – 2022-08-13 Le Théâtre Pas Sage reprend ses meilleurs spectacles pour accompagner petits et grands pendant les vacances scolaires.

En 1929, le théâtre du Kangourou vient depuis sa Hollande natale jusqu’à Paris pour jouer : Roland de Roncevaux : une magnifique épopée que malheureusement aujourd’hui la plupart des enfants ne connaissent pas !

Alors nous avons décidé de la remettre au goût du jour ! En mêlant tradition et modernisme. Le Théâtre Pas Sage reprend ses meilleurs spectacles pour accompagner petits et grands pendant les vacances scolaires.

En 1929, le théâtre du Kangourou vient depuis sa Hollande natale jusqu’à Paris pour jouer : Roland de Roncevaux : une magnifique épopée que malheureusement aujourd’hui la plupart des enfants ne connaissent pas !

Alors nous avons décidé de la remettre au goût du jour ! En mêlant tradition et modernisme. Le Théâtre Pas Sage reprend ses meilleurs spectacles pour accompagner petits et grands pendant les vacances scolaires.

En 1929, le théâtre du Kangourou vient depuis sa Hollande natale jusqu’à Paris pour jouer : Roland de Roncevaux : une magnifique épopée que malheureusement aujourd’hui la plupart des enfants ne connaissent pas !

Alors nous avons décidé de la remettre au goût du jour ! En mêlant tradition et modernisme. dernière mise à jour : 2022-06-15 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville