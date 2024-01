Orlando, conte merveilleux Bibliothèque Assia Djebar Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Réécriture librement inspirée d’Orlando de Virginia Woolf, par la compagnie Palimpseste. Lecture musicale à partir de 10 ans, le vendredi 29 mars à 19h

C’est l’histoire d’un jeune aristocrate

anglais, à l’étroit dans sa classe sociale et dans son corps, qui part à la

recherche de comment vivre et comment aimer. Il a, sur lui, un petit carnet

rouge qui parle d’un chêne et qui fonctionne comme une boussole, là où Orlando

écrit c’est là qu’il faut vivre ! Le problème c’est que ce lieu est difficile à

trouver et que les normes sociales catégorisent chacun de ses gestes, chacune

de ses intentions et parfois les déforment jusqu’à la caricature. Orlando

traverse les années, les pays, les classes sociales, change de genre,

démultiplie les expériences et les possibles au-delà même de ce qu’une seule

existence peut permettre toujours animé par cette question : comment vivre,

comment vivre ?

Cette histoire est un conte,

un conte parfois cruel et parfois merveilleux.

Avec

:

Michalis

Boliakis

Christelle

Larra

Chiara

Zerlini

Avec la complicité de Patrick Clark

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

Ghosty_faces Affiche Palimpseste