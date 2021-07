Salon-de-Provence Abbaye de Sainte Croix Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence ORLANDO BACH. VARIATIONS GOLDBERG Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Variations Goldberg illustrent l’art du contrepoint de Jean-Sébastien Bach. Immortalisées au piano par Glenn Gould, elles fascinent toujours aujourd’hui. Par leur complexité, mais aussi à cause de la légende qui leur est attachée. Selon la légende, les Variations Goldberg auraient été commandées par un insomniaque mélomane pour adoucir ses nuits sans sommeil Le comte russe Hermann von Keyserling (ex-ambassadeur auprès de la cour électorale de Saxe) est insomniaque. Pour passer le temps, il demande qu’on lui joue du clavecin la nuit. Or le musicien employé est un ancien élève de Bach. Il s’appelle Johann Gottlieb Goldberg. D’après la légende, le comte aurait passé commande à Bach pour ce rituel nocturne. Il aurait même été si content du résultat, qu’il l’aurait payé d’un gobelet en or rempli d’une centaine de louis. Les variations pour clavecin auraient alors conservé le nom de leur interprète : « Variations Goldberg ». Johann Sebastian Bach (1685-1750) Variations Goldberg BWV 988 Klavierübung IV 1741 Orlando Bass piano

