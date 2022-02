Orisun Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Exposition peinture ——————- **Thony Babarinde** La source, l’origine… Après l’exposition de 2020 _E Karo_, Thony Babarinde, l’enfant yoruba, propose un nouveau voyage à la découverte de sa peinture et ses influences yoruba. Pour cette nouvelle présentation de ses tableaux, il invite à une rétrospective culturelle et un retour aux origines. **Vernissage jeu. 14 avr. – 19h** Culture Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

