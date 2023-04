Nature et Culture à Orist Fronton d’Orist, 4 octobre 2023, Orist.

De tours en lavoirs,de coteaux en tourbières,laissez-vous mener pour une promenade entre histoire et paysage,entre nature et culture par vos deux guides : Mathias Larché, guide conférencier à l’office de tourisme du Pays d’Orthe et Jeanette Breton,animatrice environnement au CPIE Seignanx-Adour..

2023-10-04 à ; fin : 2023-10-04 . EUR.

Fronton d’Orist

Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



From towers to laundries, from hillsides to peat bogs, let yourselves be led for a walk between history and landscape, between nature and culture by your two guides: Mathias Larché, lecturer guide at the tourist office of the Pays d’Orthe and Jeanette Breton, environment coordinator at the CPIE Seignanx-Adour.

De las torres a los lavaderos, de las laderas a las turberas, déjese llevar en un paseo entre historia y paisaje, entre naturaleza y cultura por sus dos guías: Mathias Larché, guía de la oficina de turismo del Pays d’Orthe, y Jeanette Breton, coordinadora medioambiental del CPIE Seignanx-Adour.

Von Türmen zu Waschhäusern, von Hängen zu Torfmooren, lassen Sie sich von Ihren beiden Führern auf einen Spaziergang zwischen Geschichte und Landschaft, zwischen Natur und Kultur führen: Mathias Larché, Fremdenführer beim Fremdenverkehrsamt des Pays d’Orthe, und Jeanette Breton, Umweltanimateurin beim CPIE Seignanx-Adour.

