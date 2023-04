Rendez-vous des lecteurs (rencontre dédicace) Médiathèque municipale, 13 mai 2023, Orist.

Marie-Jeanne Ammour, auteure et passeuse d’histoires, présente son second roman.

Pour découvrir l’auteure : https://mariejeanneammour.com/Gratuit / Réservation conseillée.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 12:00:00. EUR.

Médiathèque municipale

Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Marie-Jeanne Ammour, author and storyteller, presents her second novel.

To discover the author : https://mariejeanneammour.com/Gratuit / Reservation recommended

Marie-Jeanne Ammour, autora y narradora, presenta su segunda novela.

Para descubrir a la autora: https://mariejeanneammour.com/Gratuit / Se recomienda reservar

Marie-Jeanne Ammour, Autorin und Geschichtenvermittlerin, stellt ihren zweiten Roman vor.

Um die Autorin kennenzulernen: https://mariejeanneammour.com/Gratuit / Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Pays d’Orthe et Arrigans