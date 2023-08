Orion en fête Orion, 3 septembre 2023, Orion.

Orion,Pyrénées-Atlantiques

C’est le jour du grand repas des fêtes avec la présence musicale de Ibiliz, réservez vite !.

2023-09-03

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It’s the day of the big festive meal with musical entertainment from Ibiliz, so book early!

Es el día de la gran comida festiva con animación musical de Ibiliz, ¡así que reserve pronto!

Es ist der Tag des großen Festessens mit der musikalischen Präsenz von Ibiliz, reservieren Sie schnell!

