Orion en fête Orion, 2 septembre 2023, Orion.

Orion,Pyrénées-Atlantiques

Trouver la perle rare sur les stands du vide-grenier, encourager les joueurs béarnais, s’amuser à la soirée gourmande et festive, voilà le programme de votre journée que vous réserve le comité des fêtes !

7h30 : ouverture du vide-grenier à la salle des fêtes avec buvette et snack

16h00 : jeux béarnais

20h00 : Grillades

23h00 : Bal animé par DJ Bilho.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Find that rare gem at the garage sale stalls, cheer on the Béarn players and have fun at the gourmet and festive evening – that’s the programme for your day organised by the Fetes Committee!

7.30am: garage sale opens in the village hall with refreshments and snacks

4pm: Bearn games

8pm: Grilled meats

11.00 p.m.: Ball with DJ Bilho

Encontrar esa joya rara en los puestos de venta de garaje, animar a los jugadores bearneses y divertirse en la velada gastronómica y festiva: ¡este es el programa de su día organizado por el Comité de Fetes!

7.30 h: apertura de la venta de garaje en la sala del pueblo con refrescos y tentempiés

16.00 h: Juegos de osos

20.00 h: Carnes a la brasa

23.00 h: Baile con DJ Bilho

Finden Sie die seltene Perle an den Ständen des Flohmarkts, feuern Sie die Spieler der Béarnais an, amüsieren Sie sich beim Gourmet- und Festabend – das ist das Programm Ihres Tages, das der Festausschuss für Sie bereithält!

7.30 Uhr: Eröffnung des Flohmarkts in der Festhalle mit Getränken und Snacks

16.00 Uhr: Bearnais-Spiele

20.00 Uhr: Grillspezialitäten

23.00 Uhr: Tanz unter der Leitung von DJ Bilho

Mise à jour le 2023-08-20 par OT Béarn des Gaves