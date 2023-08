Orion en fête Orion, 1 septembre 2023, Orion.

Orion,Pyrénées-Atlantiques

Découverte gourmande pour cette première soirée festive animée par LE COMITE :

18h : Dégustation de bières.

20h : Repas Cochon de lait.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . .

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A gourmet and tasty programme for this first festive evening hosted by LE COMITE.

6pm : Beer tasting.

8pm : Suckling pig meal

Un programa gastronómico y sabroso para esta primera velada festiva organizada por LE COMITE.

18.00 h: Degustación de cerveza.

20.00 h: Comida de cochinillo

Gourmet-Entdeckungen für diesen ersten festlichen Abend, der von LE COMITE moderiert wird :

18 Uhr: Bierverkostung.

20h: Spanferkelmahlzeit

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Béarn des Gaves