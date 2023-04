Atelier de curiosité « Découverte des fleurs de Bach et fabrication d’un élixir » 11 route de Lasbordes, 17 juin 2023, Orion.

Découvrez les fleurs de Bach et leurs vibrations énergétiques. En étudiant leurs bienfaits émotionnels, vous apprendrez à élaborer un élixir et à devenir autonome dans leur utilisation. A partir des plantes du jardin de la Maison LAcaze et par solarisation, vous confectionnerez un élixir. N’oubliez pas de venir avec un petit contenant 20 pour emporter votre élixir. Avec Sandrine Aguilo..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 18:00:00. EUR.

11 route de Lasbordes Maison Lacaze

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the flowers of Bach and their energetic vibrations. By studying their emotional benefits, you will learn to elaborate an elixir and to become autonomous in their use. From the plants of the garden of the LAcaze House and by solarization, you will make an elixir. Don’t forget to come with a small container 20 to take your elixir. With Sandrine Aguilo.

Descubra las flores de Bach y sus vibraciones energéticas. Estudiando sus beneficios emocionales, aprenderá a crear un elixir y a ser autónomo en su uso. Utilizando plantas del jardín de la Maison LAcaze y mediante solarización, elaborará un elixir. No olvides venir con un pequeño recipiente 20 para llevarte tu elixir. Con Sandrine Aguilo.

Lernen Sie die Bachblüten und ihre energetischen Schwingungen kennen. Indem Sie ihre emotionalen Vorteile untersuchen, lernen Sie, ein Elixier herzustellen und selbstständig in ihrer Anwendung zu werden. Aus den Pflanzen des Gartens des Maison LAcaze und durch Solarisation werden Sie ein Elixier herstellen. Vergessen Sie nicht, einen kleinen Behälter 20 mitzubringen, um Ihr Elixier mitzunehmen. Mit Sandrine Aguilo.

Mise à jour le 2023-03-13 par OT Béarn des Gaves