Atelier de yoga du rire Lacaze aux sottises Orion, vendredi 26 janvier 2024.

Atelier de yoga du rire Lacaze aux sottises Orion Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 17:00:00

fin : 2024-01-26 18:00:00

Le concept se base sur un fait scientifique « le corps ne ferait pas la différence entre un rire spontané et un rire simulé ». On obtiendrait les mêmes avantages physiologiques et psychologiques!

Lacaze aux sottises 11 route de Lasbordes

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Atelier de yoga du rire Orion a été mis à jour le 2024-01-20 par OT Béarn des Gaves